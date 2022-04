Polşa millisinin və “Bavariya”nın futbolçusu Robert Levandovski yaxın günlərdə “Barselona”ya keçəcək.

Metbuat.az “TVP Sport”a istinadən xəbər verir ki, hücumçu “Barselona” ilə 3 illik müqavilə imzalayıb.

33 yaşlı hücumçu Almaniya klubunu müqaviləsini uzatmayacağı ilə bağlı məlumatlandırıb.

Qeyd edək ki, Levandovski cari mövsüm Bundesliqada 29 oyunda 32 qol vurub.

