Türkiyədə zəlzələ baş verib.

Metbuat az xəbər verir ki, bu barədə Seysmolohi Mərkəz məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 20:38-də Qara dənizdə 4,8 manqitudada baş verib.

Zəlzələ ocağı 5 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ İstanbulda və digər ərazilərdə hiss edilib.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.