“Putini dayandırmaq istəyirsinizsə bunu edin” - Ən yaxın adamı Rusiyanın “zəif nöqtəsi”ni açıqladı

“Bütün Qərb ölkələri Rusiyadan enerji almağı tamamilə dayandırsa, Putin də müharibəni dayandırmaq məcburiyyətiundə qalacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iqtisadi məsələlər üzrə keçmiş baş müşaviri Andrey İllarionov BBC-yə açıqlamasında belə deyib. O bildirib ki, Rusiya enerji ixracından əldə etdiyi gəlirə güvənərək, Ukraynada müharibəni davam etdirir:

“Moskva Qərb ölkələrinin rus enerjisi ilə bağlı təhdidini ciddiyə almır. 2,5 gündə Putinin cibinə 1 milyard avro girir. Putin iqtisadiyyatın çökməsinə hazırdır. İmperiya istəyi hər şeydən daha önəmlidir. Qərbin tətbiq etdiyi hazırki sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatını 15/100 faiz kiçildəcək”.

