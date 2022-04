Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Vüqar Kərəmov Rizin Qran-prisində ikinci döyüşünü keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun rəqibi yaponiyalı Teyçi Nakadzima olacaq. Görüş aprelin 17-də baş tutacaq.

