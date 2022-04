Yaponiya hökuməti Prezident Vladimir Putinin qızları da daxil olmaqla 398 Rusiya vətəndaşına sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxslərin hesabları dondurulub. Məlumata görə, qadağaya məruz qalan şəxslər arasında xarici işlər naziri Sergey Lavrovun həyat yoldaşı da var. Qərarə görə, Yaponiya vətəndaşlarının Rusiya şirkətlərinə sərmayə yatırması qadağan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.