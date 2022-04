Ermənistan parlamentindəki tribunaya yerləşdirilən qondarma “Artsax respublikası”nın bayrağı endirilib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, hakim Vətəndaş Razılaşması Partiyasının deputatı Vahaqn Aleksanyan tribunaya yaxınlaşaraq, Seyran Ohanyanın qaldırdığı qondarma “Artsax” bayrağını endirib.

O bildirib ki, keçmiş müdafiə nazirləri 30 ildir bayrağı doğru yerə qoymaq əvəzinə soyğunçuluqla məşğul olublar. O, müxalifətin çıxışını cəfəngiyyat adlandırıb.

