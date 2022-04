Nazir məktəbəqədər təhsil proqramını təsdiqləyib

Təhsil naziri Emin Əmrullayev “Məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulum)” nı təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təhsil naziri əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Təhsil Nazirliyinin 1998-ci ildə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təlim proqramı” və Nazirliyinin 10 iyul 2012-ci il tarixli 1329 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş)” ləğv edilib.

Təhsil İnstitutuna (Rüfət Əzizov) “Məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulum)”nın əsasında metodiki tövsiyələrin hazırlanmasını təmin etmək tapşılıb.

Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Firudin Qurbanova həvalə olunub.

