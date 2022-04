Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan tərəfindən yeni tərkibi təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, komissiyanın üzvləri siyahısına Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri də əlavə olunub. Bununla da AQTA sədrinə yeni vəzifə və səlahiyyət verilib.

