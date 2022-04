Kosmetoloq Günel Əliyeva beynəlxalq tədbirdə mükafatlandırıldı - FOTOLAR

Gözəllik üzrə mütəxəssis, həkim-kosmetoloq Günel Əliyeva "Reputation İnc." PR və Event şirkətinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə baş tutan "Global Woman Awards - 2022" tədbirində uğurlu fəaliyyətinə görə "The Successful Cosmetologist" mükafatına layiq görülüb.

Günel Əliyeva bu illər ərzində Avropada konsqres və seminarlarda iştirak edib, müxtəlif beynəlxalq təkminləşdirmə kurslarını bitirərək böyük təcrübə qazanıb.

O, qazandığı zəngin təcrübə və bilikləri öz sahəsində uğurla tətbiq edərək xanımların inam və sevgisini qazana bilib. Bir çox məşhur simaların ona güvənmələri və öz gözəlliyini etibar etmələri də məhz G. Əliyevanın peşəkarlığından xəbər verir.



Onun sözlərinə görə, kosmetologiya sahəsində çalışan həkimlər savadlı olmaqla yanaşı, həm də gözəlliyi və incəliyi dərk etməlidirlər. Yalnız bu halda peşəkar işlər ortaya qoymaq olar. Gələcək planlarından söhbət açan kosmetoloqumuzun məqsədi isə ölkəmizlə yanaşı bir çox xarici ölkədə peşəkar fəaliyyəti ilə tanınmaqdır.



