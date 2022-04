Hesablama Palatasının mətbuat katibi Zeynəb Kazımova tutduğu vəzifədən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə öz "Facebook" hesabında paylaşım edib.

O, öz ərizəsi ilə vəzifəsindən ayrıldığını bildirib.

