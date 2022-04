"Bantik" kosmetika brendlər şəbəkəsinin rəhbəri qlobal tədbirdə mükafatlandırıldı - FOTOLAR

"Bantik" kosmetika brendlər şəbəkəsinin təsisçisi Leyla İsmayılova "Reputation İnc." PR və Event şirkətinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə baş tutan "Global Woman Awards - 2022" tədbirində uğurlu fəaliyyətinə görə "The Successful Business Woman" mükafatına layiq görülüb.

Öz ayaqları üzərində dura bilmək, həmişə güclü olmaq və insanlara kömək etmək istəyi Leyla İsmayılovanı bu şəbəkəni yaratmağa təşviq edib.

Üzləşdiyi çətinliklərə baxmayaq əzmkarlığı, məqsədi və işinə olan sevgisi onu daima irəli aparır. Və yaratdığı şəbəkə artıq 3 filialı ilə ölkəmizdə uğurla fəaliyyət göstərir. Gələcək planlarından söz açan uğurlu iş xanımı Leyla İsmayılova məqsədinin daim inkişaf etmək, yeniliklərə açıq olmaq, müsbət düşünmək və daim irəli getmək olduğunu bildirib.

