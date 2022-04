“Ukraynada yaşananlar faciədir. Lakin başqa seçimimiz yox idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib:

“Ukraynada Rusiyaya qarşı olan qüvvələrlə toqquşma qaçılmaz idi. Sadəcə vaxt məsələsi idi. Ukrayna İstanbulda əldə edilən razılaşmadan boyun qaçırdı. Danışıqlar dalana dirəndi".

