Çeçen döyüşçülərdən Ukraynada qorxunc əməllər: Spirtli içki, cinsi gücü artıran dərmanlar... - FOTO

Kiyevdən 70 kilometr məsafədə yerləşən məntəqənin 50 yaşlı qadın sakini BBC-yə şok müsahibə verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, çeçen döyüşçülər onun həyat yoldaşını öldürüb. Ardınca isə çeçenlərdən biri onu evə apararaq, təcavüz edib. Qadının sözlərinə görə, çeçen döyüşçü onu odlu silahla hədələyib. Məlumata görə, təcavüz zamanı otağa 4 silahlı girib və çeçen silahlını otaqdan çıxarıb. Qadının həyatını xilas edən 4 silahlı, bir neçə gün onun evində qalıb.

Qadının sözlərinə görə, əsgərlər tez-tez spirtli içki qəbul ediblər. Onlar gedəndən sonra qadın evdə cinsi dərmanlar və içkilər tapıb.

