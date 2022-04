Rövnəq Abdullayev Qurban Qurbanovu təbrik edib

AFFA rəhbərliyi “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovu təbrik edib.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən məlumatına görə, qurumun prezidenti Rövnəq Abdullayev bu gün – aprelin 13-də 50 yaşını qeyd edən mütəxəssislə görüşüb.

AFFA rəhbəri Qurbanovu əlamətdar yubileyi münasibətilə təbrik edib, ona cansağlığı, fəaliyyətində uğurlar və yeni-yeni qələbələr arzulayıb. Baş məşqçi göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını bildirib. Görüşdə AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədov və baş katib Sərxan Hacıyev də iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.