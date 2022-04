“Hadisələrin soyqırım olduğunu dedim. Çünki, Putinin ukraynalıları ortadan qaldırmaq istəməsi fikri gün keçdikcə daha aydın oldu və bu istiqamətdə dəlillər artmağa davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O deyib:

“Beynəlxalq hüquqçuların hadisələrin soyqırım olub-olmadığına qərar verməsini gözləyəcəyik. Lakin mənim fikrimcə soyqırımdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.