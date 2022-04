Putinin yaxın adamı Zelenskinin əlindədir: Azad etmək üçün tək şərt irəli sürdü - FOTO

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyaya yaxınlığı ilə bilinən müxalifət lideri Viktor Medvedçukun saxlanıldığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin sözlərinə görə, müxlaifət lideri 48 gün gizlənməyə nail olsa, ötən gün həbs edilib. Zelenski Ukrayna müxalifətinin liderinin Rusiya tərəfinə təhvil vermək üçün şərt irəli sürüb. Zelenski müharibə dövründə əsir düşən bütün Ukrayna hərbçilərin azad edilməsini tələb edir.

Qeyd edək ki, Viktor Medvedçuk Putinin qızının “xaç atası”dır.

