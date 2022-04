Bu il Avropa 2,9 milyard kubmetr Azərbaycan qazı ilə təchiz olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov özünün “Twitter” səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, Trans-Adriatik Qaz Boru Kəməri (TAP) istismara veriləndən indiyə qədər bu göstərici 11 milyard kubmetrdən çoxdur.

