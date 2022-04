Sabiq deputatın qardaşı tutuldu

Həbsdə ölən sabiq deputat Rafael Cəbrayılovun qardaşı Elşən Cəbrayılov saxlanılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, dələduzluq əməllərinə görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. E.Cəbrayılov barəsində cinayət işi başlanılıb. İlkin məlumata görə, o, bu gün məhkəməyə çıxarılacaq və barəsində müvafiq qərar veriləcək.

Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən "Qafqazinfo”ya təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, Rafael Cəbrayılov özü də dələduzluq əməllərinə görə 2020-ci ildə həbs olunmuşdu. Həbsdə koronavirusa yoluxan sabiq deputat xəstəxanada ölmüşdü.

Rafael Cəbrayılovun həyat yoldaşı ərinin vəfatından sonra məhkəmədə Elşən Cəbrayılovu ittiham etmişdi. O, ərinin ittiham olunduğu dələduzluq əməllərinin əslində Elşən Cəbrayılov tərəfindən törədildiyini və 7 milyon manat ödənişdən yayındığını bildirmişdi. O, qaynının cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.