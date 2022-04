“Ukrayna ordusu Dnepropetrovsk vilayətinin bir hissəsini azad edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Krivoy Roq hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Vilkul açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ordusunun irəliləməsi nəticəsində cəbhə xətti dəyişib.Vilkul hazırda cəbhə xəttinin Xerson şəhərinin ərazisindən keçdiyini qeyd edib. Xerson şəhərinin 15-dən çox məntəqəsini azad edən Ukrayna ordusu sürətlə irəliləyir.

