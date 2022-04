Rusiyanın fevralın 24-də Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən indiyədək azı 20 jurnalist öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Jurnalistlər İttifaqı açıqlayıb.

Qeyd olunubb ki, daha bir neçə jurnalistlə neçə gündür ki, əlaqə yoxdur, onların taleyi ilə bağlı hələlik dəqiq məlumat mövcud deyil.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.