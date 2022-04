UEFA "Qarabağ" klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovu 50 yaşının tamam olması münasibəti ilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurum tviter hesabından video paylaşıb.

UEFA təcrübəli mütəxəssisin uzun müddət "Qarabağ"a rəhbərlik etdiyini və Azərbaycan futbolunun canlı əfsanəsi olduğunu bildirib.



