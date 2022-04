“Bu ilin I rübündə Azərbaycanda dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34,4 % artaraq 2 milyard 802 milyon 191,1 min manat təşkil edib və proqnoz 123,8 % icra olunub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov şəxsi “Facebook” səhifəsində qeyd edib.

“O cümlədən, qeyri-neft sektoru üzrə vergi daxilolmaları 48,9% artaraq 2 milyard 249 milyon 381,3 min manat olub və proqnoz 128,6% yerinə yetirilib”, - deyə nazir bildirib.

