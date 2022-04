Paşinyan Türkiyə ilə normallaşma prosesindən danışdı

“Türkiyə ilə dialoqun davam etməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan belə açıqlama verib.O deyib:

“Türkiyə ilə danışıqlarda durğunluq yaşanmaması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Danışıqların nəticələrinin sürətlə həyata keçməyəcəyini anlayır və bunu müttəfiqlərimizə də bildiririk. Durğunluğun qarşısını almaq üçün yavaş-yavaş irəliləməliyik. Beynəlxalq müttəfiqlərimiz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını tam dəstəkləyir”.

