Bu ilin I rübündə Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 7 960,3 milyon manat, xərcləri isə 6 309,1 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunlar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 14,2 % və 6,5 % çoxdur.

Son nəticədə icmal büdcədə 1 651,2 milyon manat qalıq yaranıb.

