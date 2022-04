İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Səudiyyə Ərəbistanının iqtisadiyyat və planlaşdırma naziri Faisal Al-İbrahim ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mikayıl Cabbarov məlumat verib.

"Görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin təşviqi, ticarət əlaqələrimizin davamlı inkişafı və investisiya sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanları barədə səmərəli müzakirələrimiz olub", - deyə o, qeyd edib.

