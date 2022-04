Qaraçuxurda ağacları kəsən tikinti şirkəti cərimələnib

Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, Mədən və Kərəm İsmayılov küçələrinin kəsişməsində ağacların kəsilməsi ilə bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olan şikayət araşdırılıb və fakt təsdiqini tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xidmət rəsmisi Vaqif Cavadov bildirib.

O qeyd edib ki, araşdırma zamanı ağacların sözügedən ərazidə tikinti işləri aparan "S and N" MTK tərəfindən kəsildiyi və təbiətə 4500 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib: "Təbiətə dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından toplanmış sənədlər Baş Prokurorluğa göndərilib".

