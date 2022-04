Bakı metrosunda nasazlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bakı Metropoliteni” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Həzi Aslanov” – “Dərnəgül” marşrutu üzrə hərəkət edən qatar “İnşaatçılar” stansiyasında dayanarkən vaqonun bir qapısında nasazlıq yaranıb:

“Qaydalara uyğun olaraq, sərnişinlər düşürülüb. Əvəzinə ehtiyat qatar xəttə buraxılıb”.

