Rusiya-Ukrayna arasında danışıqlar onlayn formatda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinqdə məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, tərəflər Ukraynanın neytrallıq statusu, silahsızlaşdırılması, nasistlərdən təmizlənməsi, rus dilinin statusunun bərpa edilməsi, ərazi reallıqları və digər məsələləri müzakirə edirlər.

