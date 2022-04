İspaniyanın "Real Madrid" klubunun sabiq futbolçusu Freddi Rinkon dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 55 yaşlı veteran yarımmüdafiəçi avtomobil qəzasına düşdükdən sonra vəfat edib.

Qeyd edək ki, keçmiş oyunçunun içərisində olduğu maşın aprelin 12-də avtobusla toqquşub. Nəticədə Rinkon başından ciddi xəsarət almışdı.

