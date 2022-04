Karxanada pozuntular aşkarlanıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən Abşeron rayonu, Güzdək qəsəbəsində fərdi sahibkar Abdullayev İlqar Yadulla oğluna məxsus daş karxanasında plan üzrə yoxlama aparılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Yoxlama zamanı karxanada insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək pozuntular aşkar edilib.

Belə ki, daşkəsən maşının təcili dayanma avadanlığının olmadığı, üst arabacığı hərəkət etdirən mühərrikin sıradan çıxması səbəbindən əməliyyatın ling vasitəsilə aparıldığı müəyyən edilib. Həmçinin daşkəsən maşını elektrik enerjisi ilə təmin edən ötürücü naqillərin birləşmə yerlərinin izolyasiyasız olması, naqillərin isə elastik olmaması nöqsan kimi qeyd edilib.

Bundan əlavə, müfəttişlərin əraziyə baxışı zamanı daşkəsən maşının hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş rels yolunun sonunda dayaqların olmadığı aşkar edilib. Eləcə də karxananın kənarında yerləşən paylayıcı yarımstansiyanın ətrafında qoruyucu çəpərin olmaması da nöqsan olaraq müfəttişlər tərəfindən qeyd edilib.

Qeyd olunanlarla əlaqədar Agentliyin müfəttişləri tərəfindən karxana rəhbərliyi və işçilərlə profilaktik söhbət aparılıb, aşkar edilmiş texniki təhlükəsizliklə bağlı pozuntuların aradan qaldırılması üçün müvafiq tövsiyələr verilib.

Aşkar edilən pozuntular barədə akt tərtib olunaraq, pozuntuların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün sahibkara təqdim edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.