Mariupolda daha 134 ukraynalı hərbçi təslim olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla da, təslim olan hərbçilərin sayı son 24 saatda 1660-a çatıb. Onların arasında yüksək rütbəli zabitlər də var.

Həmçinin bildirilib ki, son 24 saatda Ukrayna ordusunun 1 helikopteri, 1 təyyarəsi və 1 Bayraktar TB2 PUA-sı vurulub.

