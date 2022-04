“Yeni soyuq müharibənin başladığını müşahidə edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə balanslı siyasət kursunu davam etdirəcək. Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya və Ukrayna liderləri arasındakı görüşün baş tutma ehtimalı uzaq deyil.

“Mənə görə uzaq ehtimal deyil. İki liderin razılıq verməsinə bağlıdır. Putin “yox” demədi” - deyə Çavuşoğlu bildirib.

