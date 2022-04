Ölkədaxili uçuşlar zamanı PCR test tələb edilməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2022-ci il tarixli qərarında əksini tapıb.

Qərara əsasən, 2022-ci il aprelin 15-dən etibarən ölkədaxili uçuşlar zamanı sərnişinlərdən COVID-19-a dair PCR testin neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd tələb olunmayacaq.

