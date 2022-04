Rusiya telekanalları Mariupolda çəkildiyi irəli sürülən ukraynalı hərbçilərin təslim olmasına dair görüntülər yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə təslim olan hərbçilərin necə nəzarətə götürüldüyü, yaralı əsgərlərə yardım edildiyi əks olunub.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi son 24 saat ərzində 1660 hərbçinin təslim olduğunu açıqlayıb.

