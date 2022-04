Rusiyanın Müdafiə naziri, general-polkovnik Sergey Şoyqu qəfildən infarkt keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı İsraildə yaşayan “YUKOS” şirkətinin keçmiş sahibi Leonid Nevzlin "Faceook" səhifəsində yazıb.

Nevzlin qeyd edib ki, reanimasiyada olan və cihazlara qoşulan Şoyqu sağ qalsa da, əlil ola bilər.

