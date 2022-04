DİM ​Goranboyda imtahan verən abturiyentlərə müraciət etdi

Goranboy şəhəri 2 saylı orta məktəbin ətrafında qəzalı vəziyyət yarandığı üçün həmin məktəbdə aprelin 23-də buraxılış imtahanı verməli olan şagirdlərin imtahan binası dəyişdirilib.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, şagirdlər imtahanı Goranboy şəhər İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyada verəcəklər. Artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytının müvafiq səhifəsinə (https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/) imtahana buraxılış vərəqəsi yerləşdirilib. İştirakçılar imtahanda iştirak etmək üçün yeni buraxılış vərəqələrini çap etməlidirlər.

Qeyd edək ki, imtahan iştirakçılarının xəbərdar edilməsi üçün müvafiq təhsil müəssisələri də məlumatlandırılıb və onlar da şagirdlərin imtahana buraxılış vərəqələrini çap edə bilərlər.

