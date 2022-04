Baş prokuror Daşkənddə Heydər Əliyevin büstünü ziyarət edib

Baş prokuror Kamran Əliyevin Özbəkistana rəsmi səfəri çərçivəsində nümayəndə heyəti tərəfindən Daşkənddəki səfirliyində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü ziyarət olunaraq əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

Səfərin yekununda iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əlaqələrin bundan sonra daha intensiv şəkildə, o cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş Prokurorları Şurası çərçivəsində təlim tədris səfərləri formatında davam etdirilməsi qərara alınıb.

