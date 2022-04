Qadından DƏHŞƏTLİ ƏMƏL - 21 yaşlı qızı villaya qaçırıb... / FOTOLAR

Türkiyənin Konya şəhərində 21 yaşlı Demet adlı qız qaçırılaraq işgəncəyə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlum olub ki, qıza işgəncə verən Sara adlı xanım olub. Bildirilir ki, Murad adlı oğlan sevgilisi Sara və daha bir xanım dostu ilə əlbir olaraq, Demeti qaçırıb. İddialara görə, Demetin qaçırılmasını Sara tələb edib. Saranın iddiasına görə, Demet onun sevgilisinin başqa qızla tanış olmasına vasitəçilik edib. Villaya aparılan Demetə işgəncə edilib. Sara 21 yaşlı qıza xəsarətlər yetirib. 3 saatlıq işgəncədən sonra 21 yaşlı qız sərbəst buraxılıb. Polis hadisə ilə bağlı 3 şübhəlini nəzarətə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.