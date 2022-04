Bayden bunu gözləmirdi: Ukrayna müharibəsi Amerikanın silah arsenalını tükədə bilər - ŞƏRH

"ABŞ silahlarını davamlı olaraq Ukraynaya göndərməklə qurtara bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri beynəlxalq siyasət üzrə mütəxəssis Hal Brands "Bloomberg"də yayımlanan məqaləsində yazıb.

Məqalədə deyilir: "Ukraynanın Qərb müttəfiqləri seçim qarşısındadırlar. Onlar Kiyevə ya daha çox silah göndərəcəklər, ya da bu ehtiyatlarını öz müdafiələri üçün saxlamaq yolunu seçməlidirlər". Professor qeyd edir ki, silah çatışmazlığı Ukraynanın məğlubiyyətinə səbəb olmaqla bərabər Amerikanın zəifliyini də üzə çıxara bilər.

ABŞ və müttəfiqlərinin Ukraynaya verdiyi bütün dəstəklərdən ən önəmlisi silah olub. Eyni zamanda, Baydenin heç vaxt belə bir müharibə planlaşdırmadığı qeyd edilir.

Müəllif şərh edir ki, Rusiya ölkənin əksər hissəsini tez bir zamanda ələ keçirməli idi, buna görə də ABŞ Putinə qarşı mübarizədə daha passiv düşündüyü Ukrayna qiyamını dəstəkləyəcəkdi. Amma hadisələr əksinə cərəyan etdi. Ukrayna xalqının Rusiya ordusuna qarşı müqaviməti böyük sursat xərcləri və əsas hərbi obyektlərin intensiv tükənməsi ilə davam edən intensiv döyüşlərə səbəb oldu. Hal Brands hazırkı vəziyyətdə ABŞ-nin Kiyev üçün lazım olan silahların istehsalını sürətlə artırmağa qadir olduğuna da şübhə edir. Xüsusən də müharibənin Ukraynanın şərqinə keçməsi kontekstində Rusiyanın aviasiya və zirehli texnikada üstünlüyü həlledici olacaq.

ABŞ "Javelin" tank əleyhinə raketlərinin ümumi ehtiyatının üçdə birini təmin edib. O, öz arsenalını ciddi şəkildə tükənmədən asanlıqla daha çox təchiz edə bilməz. Çünki istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün aylar və ya illər lazım ola bilər.



"Amerikanın iqtisadi liderliyi artıq ilk növbədə istehsala əsaslanmır. Dəzgahların çatışmazlığı, ixtisaslı işçi qüvvəsi və ehtiyat istehsal gücü müharibə zamanı yenidən silahlanmanı ləngidə bilər", - ekspert belə yazır.

Məlumat üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə Amerika Prezidenti Co Bayden Ukraynaya 800 milyon dollarlıq yeni silah-sursat və təhlükəsizlik vasitələri göndərib. Bu barədə qərar ABŞ rəsmilərinin müharibənin Ukraynanın şərqinə yönəlmiş yeni və qanlı mərhələsinin başlaması ilə bağlı xəbərdarlığından sonra verilib. "Ukrayna hərbçiləri bizim verdiyimiz silahlardan dağıdıcı təsirlə istifadə edib. Rusiya Donbas ərazisində hücumunu artırmağa hazırlaşarkən, Amerika Ukraynanı özünü müdafiə etməsi üçün imkanlarla təmin edəcək”, - Co Bayden açıqlamasında bildirib.

Bayden yeni silah tədarükü ilə bağlı Zelenski ilə 1 saat çəkən telefon danışığında xəbər verib. Yeni silah tədarükünə bunlar daxildir: 11 Mi-17 helikopteri, 300 sviçbleyd dronu, 18 haubitsa, 200 M113 zirehli maşın, 10 artileriya əleyhinə radar, 500 tank əleyhinə "Cavelin” raketi 30.000 qoruyucu geyim və dəbilqə. Ukraynaya göndərilən sonuncu 800 milyonluq dollarlıq silah dəsti ilə Amerikanın müharibə başlanğıcından Ukraynaya hərbi dəstəyinin ümumi dəyəri 3 milyard dollara çatıb. Qeyd edək ki, Ukraynanın hərbi büdcəsi 6 milyard dollardır.

