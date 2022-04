Nazirin birinci müavini VƏFAT ETDİ -FOTO

Maliyyə naziri Samir Şərifovun birinci müavini İlqar Fətizadə vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən bildirilib.

Qeyd edilib ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra 66 yaşında dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, İ.Fətizadə 1956-cı ildə anadan olub, 1978-ci ildə o vaxtkı Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutununu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) malliyyə-statistika ixtisası üzrə bitirib.

O, əmək fəaliyyətinə 1980-ci ildə Maliyyə Nazirliyində başlayıb, 12 il ərzində qurumda baş iqtisadçı, şöbə rəisi, Dövlət Orqanlarının Maliyyələşdirilməsi İdarəsinin rəisi, maliyyə nazirinin müavini vəzifələrində çalışıb, 1992-1999-cu illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədrinin I müavini olub, 1999-cu ildən isə maliyyə nazirinin I müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Ailəli idi. Bir övladı var.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.