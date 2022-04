Qiblə məscidində qarşıdurma - Çox sayda yaralı var / VİDEO

Qüdsdəki Əl-Əqsa məscidində İsrail polisi ilə fələstinlilər arasında qarşıdurma davam edir.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail polisinin Əl-Əqsa məscidinin ərazisinə daxil olması fələstinliləri qəzəbləndirib. Bildirilir ki, polis basqın təşkil edərək, müsəlmanları məscidin ərazisindən uzaqlaşdırb.Lakin daha sonra polis geri çəkilərək, müsəlmanların yenidən məscidə girməsinə icazə verib. Ardınca, məscidin həyətindəki gənclərin polisi daşqalaq etməsi asayiş keşikçilərini yenidən hərəkətə keçirib.

Polis Əl-Əqsada yer alan Qiblə məscidinin içinə girib. İddialara görə, polis məscidin içində güc tətbiq edib. Qarşıdurmalar nəticəsində ümumilikdə azı 90 nəfər xəsarət alıb.

