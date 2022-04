Mən Ukraynanın qələbəsinə ümid etmirəm, mən buna əminəm - Zelenski

“Müharibə başlayandan sonra Kiyevi tərk etmək heç vaxt ağlımdan keçməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. Zelenski bildirib ki, Rusiya onun Kiyevdən qaçacağını düşünüb asanlıqla məqsədinə çatacağını güman edirdi. “Ölkəmə və vətəndaşlara biganə qalıb onları tərk edə bilməzdim” deyən Zelenskinin sözlərinə görə, o prezident olmasaydı yenə də Ukraynada qalardı. Zelenski Ukraynanın Rusiya üzərində qələbə qazanacağını ifadə edib.

“Mən Ukraynanın qələbəsinə ümid etmirəm, mən buna əminəm!” - deyə Zelenski bildirib.

