Sakit okeanındakı Fici Respublikası rus milyarder Süleyman Kərimovun 325 milyon dəyərindəki lüks qayığını ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ficinin rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, gəminin gömrükdən keçmək icazəsi olmasa da, Lautoka limanında mövqe tutub. Polis araşdırma çərçivəsində gəmidə axtarışlar aparıb.

Gəmidəki heyət üzvləri də nəzarətə götürülüb. Polisin məlumatına görə, araşdırmalar başa çatandan qanun icazə versə gəmi buraxılacaq.

