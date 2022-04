Rusiya ordusu Kiyevdəki bəzi hərbi məntəqələri raketlə hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Xarici KİV-lərin məlumatına görə, gecə saatlarında Kiyevdə şiddətli partlayış səsləri eşidilib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Hücumun Qara dənizdə Ukrayna ordusunun “Moskva” gəmisini bombalamasından sonra təşkil edilməsi diqqət çəkib.

