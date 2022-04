“Ukraynadakı xüsusi hərbi əməliyyat çox yaxın günlərdə başa çatacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya parlamentinin üzvü, hakim Vahid Rusiya partiyasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq komisiyasının rəhbərinin köməkçisi Andrey Klimov belə açıqlama verib. O bildirib:

“Ukraynanı Rusiya üçün təhlükəsiz hala gətirər-gətirməz, bioloji laboratoriyadakı araşdırmaları tamamlayıb nüvə müəssisələrinin təhlükəsizliyini təmin etdiyimiz vaxt hərbi mərhələ başa çatacaq. Bu yaxın gələcəkdə reallaşacaq”.

