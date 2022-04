Ukraynada NATO ölkələrinin hərbçiləri əsir düşdü - Rusiyadan SƏRT İTTİHAM

“Qərb Ukraynada vəziyyətin sabitləşməməsi üçün bölgəyə silah tədarük edir. Ukrayna hərbçiləri arasında NATO ölkələrinin əsgərləri də var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya parlamentinin üzvü, hakim Vahid Rusiya partiyasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq komisiyasının rəhbərinin köməkçisi Andrey Klimov belə açıqlama verib. O bildirib ki, rus qüvvələr tərəfindən saxlanılan hərbçilər arasında NATO ölkələrinin əsgərləri də var. Klimovun sözlərinə görə, Qərb, ukraynalılarla yanaşı muzdlu hərbçilərinin vasitəsilə Rusiyaya qarşı döyüşü davam etdirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.