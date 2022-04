SN doktorantura və dissertantura ilə bağlı qəbul elan edib

022-ci il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil və elmi müəssisələrə qəbul elan edilib. Sənəd qəbulu "Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi" (TMİS) vasitəsilə elektron qaydada həyata keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az Səhiyyə Nazirliyindən xəbər verilib.

Qeyd edilib ki, doktoranturaya və dissertanturaya sənəd təqdim etmək istəyən şəxslər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin http://portal.edu.az sisteminə daxil olmalı, orada "Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı" xidmətini seçərək, təlimatlara uyğun olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Qeyd edək ki, http://Portal.edu.az vasitəsilə müraciətlərin göndərilməsinə bu gündən başlanılır.

