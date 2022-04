Türkiyənin Bursa şəhərində dilənçilik etdiyi üçün saxlanılan yaşlı qadının üzərindən külli miqdarda pul çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacer Öztürk adlı qadının üzərindən 26 min 300 lirə ilə yanaşı 5 min lirə dəyərində hədiyyə çekləri çıxıb. Dilənçinin üzərindən çıxan külli miqdarda pul polisləri heyrətə gətirib. Qadın iddia edib ki, o dilənçi deyil. Pulları isə ona xeyirxah insanlar verib. Polis qadının pullarını dövlətin nəzarətinə keçirib. Qadına 270 lirə cəza kəsilərək sərbəst buraxılıb.

