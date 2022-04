Sabiq icra başçısının müsadirə edilən əmlakları - SİYAHI

Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq başçısı Ceyhun Cəfərov, onun birinci müavini olmuş Tacəddin Novruzov və İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri olmuş Natiq Kərimovun müsadirə edilən əmlaklarının siyahısı məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən, həmin şəxslərin bir neçə əmlakı xüsusi müsadirə edilərək məcburi qaydada və əvəssiz olaraq dövlət nəfinə alınıb.

Müsadirə edilən əmlakların siyahısını təqdim edirik:

Ceyhun Cəfərov (həbsdə olan sabiq icra başçısı)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, Rabitə Nazirliyinin Poçt Daşıma Mərkəzinin bağçılıq yoldaşlığın I sektor 02 saylı bağ sahəsində yerləşən 0,0370 ha torpaq sahəsi

Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən 0,12 ha həyətyanı torpaq sahəsi

Tacəddin Novruzov

Kürdəmir rayonu, Atakişili kəndində yerləşən fərdi yaşayış evi

Natiq Kərimov

Kürdəmir rayonu, Pirili kəndində yerləşən 6,94 ha kənd təsərrüfat təyinatlı və 0,48 ha həyətyanı torpaq sahələri

Kürdəmir rayonu Karrar kəndində 2,07 ha kənd təsərrüfat təyinatlı torpaq sahəsi

Kürdəmir şəhəri, Bakı prospektində 0,0042 ha torpaq sahəsi

Kürdəmir şəhəri, Xalid Qənbərov küçəsi 15 ünvanında yerləşən 0,15 ha həyətyanı torpaq sahəsi

Kürdəmir şəhəri, Xalid Qənbərov küçəsi 17 ünvanında yerləşən 0,10 ha həyətyanı torpaq sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Şimal hissəsi 80 saylı ünvanda yerləşən 0,0300 ha torpaq sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Şövkət Məmmədova küçəsi ev 7 ünvanında yerləşən 83 nömrəli mənzil

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, İ.Dadaşov küçəsi 74 ünvanında yerləşən 41,5 kv.m qeyri-yaşayış binası

Hökmdə qeyd edilib ki, Baş Prokurorluğunun depozit hesabında saxlanılan Kürdəmir rayon Kommunal Müəssisələr kombinatının sabiq direktoru Məhəmmədəli Surxayev tərəfindən ödənilmiş 14 000 manat məbləğində pul vəsaiti, Ceyhun Cəfərov tərəfindən ödənilmiş 101 949 manat məbləğində pul vəsaiti dövlət nəfinə keçirilsin.

Xatırladaq ki, Ceyhun Cəfərov və digərlər Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılıb.

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ceyhun Cəfərov, Tacəddin Novruzov və Natiq Kərimovun hər biri 8 il 6 ay, Eynulla Novruzov, Məhəmməd Musayev, Mətləb Allahverdiyev, Rəsəb Hüseynovun hər biri 8 il üç ay, Emin Sadıqov 4 il, Sərvər Məmmədov 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.

Təqsirləndirlilən Məhəmməd Surxayev isə 3 il müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması şərti ilə 2 min manat cərimə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.