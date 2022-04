Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində 200 uşaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Ukraynanın Baş Prokurorluğu yayıb.

Qeyd edilib ki, 360 uşaq güllə və qəlpə yarası alıb.

Uşaqlar daha çox Donetsk, Kiyev, Xarkov, Çerniqov, Nikolayev, Xerson, Luqansk, Zaporojye vilayətlərində, Kiyev, Sumı, Jitomir şəhərlərində xəsarət alıb.

